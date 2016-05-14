الهلال الأحمر الليبي يكشف عن مقبرة جماعية في بنغازي

كشف فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي في بنغازي عن عثوره على مقبرة جماعية بمنطقة الهواري ببنغازي تضم رفات ما يزيد على 20 شخصا.

وبحسب تصريحات مسؤول الهلال الأحمر، فإن اكتشاف المقبرة جاء بعد بلاغ من أحد المواطنين، حيث قامت فرق تابعة للسلطات المحلية بالمدينة بالحفر وفتح المقبرة وإخراجها الجثث.

وقال "إن الهلال الأحمر والفرق الطبية تسعى بإمكانياتها القليلة للتعرف على هوية أصحاب الجثث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية".

ويعتقد عدد من المسؤولين العسكريين خلال تصريحاتهم الصحافية أن المقبرة تعود للتنظيمات الإرهابية التي كانت تقاتل في مقرات عامة بمنطقة الهواري.