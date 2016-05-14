ليبيا.. تحذيرات من تفاقم الوضع الصحي في البلاد

حذر رضا العوكلي، وزير الصحة التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء من مغبة قطع التواصل بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالمساعدات الطبية.

وقال العوكلي في بيان رسمي له، إن قرار موظفي البعثة الليبية في الأمم المتحدة بشأن "نقل مسمى رئيس الدولة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومسمى وزير الخارجية إلى وزير خارجيتها" من شأنه أن يقطع اتصالات وزارة الصحة مع منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية التي تتعاون مع وزارته، وبالتالي "زيادة تردي الوضع الصحي في البلاد".

وطالب العوكلي رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة بـ"تدارك الأمر وسحب القرار بشكل عاجل".

واعتبر البيان إجراء البعثة الليبية "خاطئا"، حيث إن "المجلس الرئاسي لم يمنح الثقة بعد من مجلس النواب وهي "حكومة غير شرعية ولا وجود لها على أرض الواقع".

ووصف العوكلي الإجراء بأنه "خرق للاتفاق السياسي ولجميع الأعراف المعمول بها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وانقلاب رخيص على الشرعية في البلاد".

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب قد أصدر قرارا أول من أمس، يوصي باستمرار الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني في تسيير أعمال البلاد حتى اجتماع مجلس النواب لمناقشة وضع حكومة الوفاق .