أميركا: نبحث كل الخيارات لمكافحة داعش في ليبيا

أكد نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، الاثنين، أن بلاده تبحث كافة الخيارات لمواجهة داعش في ليبيا.

وقال إن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة تطلبها حكومة الوفاق الليبية في هذا الصدد، معتبرا أن تشكيل حكومة ليبية موحدة خطوة أساسية لمواجهة الإرهاب.

وأضاف في تصريحات صحفية أن بلاده تخشى تمدد التنظيم في ليبيا، معتبرا أنه الأخطر بين فروع التنظيم في العالم حيث إن أوضاع البلاد تسهل عملية انتشاره، خصوصا بعد الضربات الناجحة ضد التنظيم في سوريا والعراق.

وكشف المسؤول الأميركي عن سعي بلاده بالتعاون مع شركاء دوليين منع التنظيم من تثبيت مواقعه في ليبيا .

وركز المسؤول الأميركي خلال حديثه على رغبة بلاده في مساعدة ليبيا لبناء قدراتها العسكرية بعد أن نجحت البلاد في إحراز تقدم بالعملية السياسية.

وتابع: "لقد حدث فراغ في ليبيا في أعقاب التدخل العسكري لحلف الشمال الأطلس وسقوط نظام العقيد القذافي"، لافتا إلى أن الدول الغربية لم تتحرك بالسرعة الكافية لتوفير الدعم لليبيا.