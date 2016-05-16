كيري يدعو المجتمع الدولي لدعم حكومة ليبيا بالسلاح

دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاثنين، المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية بالسلاح وقال "لابد من زيادة وتيرة دعم الحكومة ورفع العقوبات عن السلاح، وأن المجتمع الدولي مصر على دعم حكومة الوفاق الليبية".

وأضاف "الحكومة الليبية الموحدة يجب أن تعمل على محاربة داعش" وأوضح قائلاً "لا نسعى لإرسال قوات برية إلى ليبيا لقتال داعش".

وقال أيضاً "الجميع ملتزم بعكس روح الوحدة في ليبيا وجعلها آمنة"، جاء ذلك في مؤتمر صحافي جمع وزراء خارجية أميركا وايطاليا وليبيا في فيينا.

من جانبه أكد وزير الخاريجة الإيطالي باولو جنتيلوني أن ايطاليا مستعدة لتقديم كل الدعم للحكومة الليبية.

ويشارك في مؤتمر فيينا ممثلون عن 19 دولة عربية وغربية تسعى لحشد الدعم السياسي للعملية السياسية في ليبيا..

وافتتح اليوم مؤتمر دولي يحضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دعما للاستقرار في ليبيا، ويرأسه كل من وزير الخارجية الإيطالي جنتيليوني ونظيره الأميركي جون كيري.

وسيشارك 20 دولةً وكيانا في المؤتمر من أجل تقديمِ مزيدٍ من الدعم للمجلس الرئاسي الليبي وحكومةِ الوفاق الوطني. وقد ترددت أنباءٌ عن أن البيان الختامي للمؤتمر سيُعلن حكومة الوفاق ممثلا شرعيا وحيدا لليبيا، كما سيعترف بمجلسها الرئاسي كقائدٍ أعلى للقوات المسلحة الليبية.