المجلس الرئاسي بطرابلس يفوض وزراء حكومته بمباشرة مهامهم

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس اليوم عن تفوضيه لوزرائه بالبدء في أعمالهم من مقراتهم بالعاصمة الليبية طرابلس.

ونص القرار بحسب بيان المجلس الرئاسي على تفويض محمد الطاهر سيالة بوزارة الخارجية، والمهدي إبراهيم البرغثي بوزارة الدفاع، والعارف صالح الخوجة بوزارة الداخلية، وفاخر مفتاح بوفرنة بوزارة المالية، وجمعة عبد الله الدرسي بوزارة العدل، وبداد قنصو مسعود بوزارة الحكم المحلي، وعمر بشير الطاهر بوزير الصحة، وخليفة العزابي بوزارة التعليم، والطاهر الهادي الجهيمي بوزارة التخطيط، وعبدالمطلوب أحمد أبو فروة بوزارة الاقتصاد والصناعة، وميلاد محمد معتوق بوزارة المواصلات، وعلي قلمة محمد بوزارة العمل والتأهيل، وأسماء مصطفى الأسطى بوزارة الدولة للشؤون المرأة والتنمية المجتمعية، ومهند سعيد يونس بوزارة الدولة للشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وإيمان محمد بن يونس بوزارة الدولة للشؤون هيكلة المؤسسات، وعبدالجواد فرج العبيدي بوزارة الدولة للشؤون المصالحة الوطنية، ويوسف أبوبكر جلالة بوزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين.

ورغم عدم نيل هذه التشكيلة الوزارية ثقة مجلس النواب منذ تقديمها في فبراير الماضي، إلا أن المجلس الرئاسي أشار في نص قراراه على اعتماده على ثقة أغلبية النواب، في إشارة إلى بيان أصدره 101 نائب من أحد فنادق مدينة طبرق في العشرين من إبريل الماضي.

ورغم بيان النواب الـ "101" إلا أن رئاسة مجلس النواب أعلنت عن عدم اعترافها بأي قرار نيابي خارج قبة البرلمان مطالبة بضرورة تضمين الاتفاق السياسي في نصوص الإعلان الدستوري قبل مناقشة منح الثقة للحكومة.