اشتباكات بين قوات ليبية وداعش قرب مصراتة

قال مسؤولون إن اشتباكات نشبت بين قوات ليبية ومتطرفي داعش شرقي مدينة مصراتة أمس الاثنين.

وأضاف متحدث باسم القوات الليبية إن القوات تستعد للتقدم نحو مدينة سرت التي استولت عليها داعش العام الماضي في إطار خطط لتنفيذ هجوم مضاد بعد أن استولى المتطرفون على أراض في الشهر الماضي.

وقال المقاتلون المتمركزون في مصراتة إنهم يريدون دعما دوليا لمساعدتهم في استعادة المدينة التي أصبحت أهم قاعدة لداعش خارج سوريا والعراق لكنهم لن ينتظروا هذا الدعم لبدء عمليتهم.

وأسست حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ووصلت من طرابلس في نهاية مارس آذار غرفة عمليات عسكرية حديثة لقتال داعش.

وتأمل القوى الأوروبية والولايات المتحدة في أن تتمكن حكومة الوفاق من توحيد الفصائل السياسية الليبية المتنازعة والفصائل المسلحة من أجل هزيمة داعش.

ونقلت الفصائل المقاتلة في مصراتة بدرجة كبيرة دعمها إلى المدينة بعد أن كانت تدعم الحكومة التي تشكلت في طرابلس عام 2014.

لكن حكومة الوفاق تجتهد للحصول على دعم الحكومة الأخرى المتمركزة في الشرق والقوات المسلحة الموالية لها.

وفي نهاية الشهر الماضي حثت حكومة الوفاق الجانبين على وقف الهجوم على سرت حتى يتم تشكيل قيادة موحدة خشية أن يؤدي القتال غير المنسق إلى حرب أهلية.

واستفاد داعش من الفوضى السياسية والفراغ الأمني بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي قبل خمسة أعوام وأسست لها وجودا قويا في ليبيا.

وانسحبت الفصائل المقاتلة من سرت في العام الماضي إلى مصراتة بعد سيطرة داعش عليها. وعلى الرغم من أنها تكافح للحصول على دعم والاستيلاء على مزيد من الأراضي في ليبيا تسيطر داعش على مساحة تتجاوز 250 كيلومترا على الساحل الليبي ومن هذه المنطقة بدأت شن هجمات على الشرق والغرب والجنوب.