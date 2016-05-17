البنتاغون: قواتنا في ليبيا تكتفي بالعمل الاستخباراتي

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بيتر كوك، الاثنين، أن القوات الخاصة الأميركية المنتشرة في ليبيا تكتفي بالعمل الاستخباراتي.

وقال كوك إن الولايات المتحدة تدعم حكومة الوفاق الوطني، بزعامة فايز السراج، ووزارة الدفاع الأميركية مستعدة "للقيام بدورها" في دعم عسكري محتمل للسلطات الليبية.

لكن الوزارة "لم تتلق أمراً بالتحرك" في هذا الاتجاه حتى الآن، وفق المتحدث.

وقررت الدول الكبرى ودول الجوار الليبي، الاثنين، دعم إعادة تسليح حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ونظيره الإيطالي، باولو جينتيلوني، أن المجتمع الدولي لا يعتزم التدخل عسكرياً في ليبيا دعماً لحكومة الوفاق التي استقرت منذ آذار/مارس في العاصمة طرابلس وتتمتع برعاية الأمم المتحدة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، فإن "الفرق الصغيرة" من القوات الخاصة الأميركية المنتشرة في ليبيا موجودة هناك "للتعرف على القوى القائمة" و"محاولة التعرف بدقة على نواياها".

وقال إن هذه الفرق لا تملك وجوداً "دائماً" في ليبيا، وهي تدخل البلاد وتخرج.

كذلك أشار إلى أنه ليس هدفها حالياً تدريب مقاتلين محليين أو تجهيزهم كما حاولت وزارة الدفاع فعله العام الماضي في سوريا.