ليبيا.. "حكومة الوفاق" تستهدف مواقع داعش

أكدت قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق الليبي نجاحها في وقف زحف تقدم تنظيم "داعش" شرق مدينة مصراتة ودفعه للتقهقر إلى منطقة أبو قرين التي سيطر عليها أخيراً وهي التي تقع على طريق استراتيجي يربط بنغازي في الشرق وطرابلس.

وأظهرت صور لأول مرة امتلاك قوات مصراتة طائرات حديثة أثناء غاراتها على مواقع "داعش" في تخوم مدينة سرت، معقل التنظيم المتطرف.

كما أظهرت صور أخرى اشتباكات ميدانية للجنود في ميدان المعركة، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة بواسطة المقاتلات الحربية. وتأتي هذه المعارك في أعقاب إعلان واشنطن وقوى دولية عن استعدادها لرفع الحظر عن بيع السلاح لحكومة الوفاق لمحاربة التنظيم.