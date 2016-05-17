وزير خارجية "الوفاق" يعلن التوصل لاتفاق حول نفط ليبيا

أعلن محمد سيالة، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، عن توصل إلى اتفاق بين القوى المسلحة في ليبيا يهدف إلى توحيد مؤسسة النفط في البلاد.

وقال سيالة في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: "لقد أدركت القوى المسلحة أن مؤسسة النفط لا يمكن إدارتها إلا من خلال إدارة مركزية ولذا وافقت الأطراف الليبية على توحيد إدارتي مؤسسة النفط في بنغازي وطرابلس في إطار إدارة واحدة" دون أن تنقل مقر الإدارة المركزية.

وكشف سيالة عن مساعي حكومته لبحث اتفاق بين الأطراف في ليبيا لتوحيد مؤسسة الاستثمار والبنك المركزي على غرار توحيد إدارة مؤسسة النفط.