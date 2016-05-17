3 قتلى بتفجير انتحاري في مصراتة وانتقال المعارك لبوقرين

أعلنت إدارة الإعلام بمستشفى مصراتة عن وصول 3 قتلى وجريحين جراء تفجير انتحاري قرب بوابة السدادة شرق مدينة مصراتة.

وأعلن تنظيم "داعش" عبر موقعه عن تبنّيه لهجوم انتحاري بواسطة سيارة مفخخة تمكنت من الوصول إلى البوابة.

هذا وتتواصل المعارك بين مقاتلي تنظيم "داعش" ومليشيات مصراتة التي باتت تعمل تحت غطاء "غرفة سرت - مصراتة" المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأعلنت الغرفة في بيان لها اليوم الثلاثاء سيطرة قواتها على مدخل منطقة بوقرين فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة داخل المنطقة، مؤكدة أن قتالها لن يتوقف حتى تحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم "داعش".