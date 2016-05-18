ليبيا.. لا لقاء مرتقباً بين السراج وعقيلة صالح بالقاهرة

لم يحصل اللقاء المرتقب بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، رغم جهود الوساطة المصرية.

مكتب رئيس مجلس النواب الليبي، نفى ما تردد بشأن الاجتماع الموعود، وعقيلة صالح نقل عنه قوله "إن اللقاء إذا انعقد سيكون في طبرق وليس في القاهرة".

وكانت مصادر مقربة من مجلس النواب الليبي قالت في وقت سابق، إن لقاء سيعقد بالقاهرة، اليوم الأربعاء، يجمع بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأفادت المصادر لـ"العربية.نت" بأن اللقاء المزمع عقده جاء بوساطة مصرية لتقريب وجهات النظر على خلفية احتداد المواقف بين الطرفين إثر نتائج "مؤتمر فيينا" يوم أمس، والذي أعلنت خلاله قوى كبرى تأييدها لحكومة الوفاق بصفتها الجهة الشرعية في البلاد، القرار الذي اعتبره عقيلة زيادة من الشقاق داخل البلاد.

وبحسب ذات المصادر، فإن اللقاء المرتقب جاء بناء على طلب المجتمعين بـفيينا من مصر للعب دور في التقريب بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب.

وكان طارق الجروشي، عضو مجلس النواب، كشف يوم أمس الثلاثاء في تصريح لــ"بوابة الوسط" الليبية عن " ترتيبات تجري لمحاولة عقد لقاء قريب يجمع بين رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج".

وأثارت قرارات المجلس الرئاسي تشكيله "حرسا رئاسيا" و"تفويض وزراء حكومته بمباشرة أعمالهم" جدلا في الأوساط الليبية التي اتهمت المجلس الرئاسي بخرق الاتفاق السياسي القاضي بضرورة حصول حكومته على ثقة مجلس النواب لبدء أعمالها.