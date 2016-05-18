إشكال بين ليبيين وميليشيا على باب بنك بطرابلس ومقتل 4

قُتل أربعة مدنيين من بينهم امرأة مسنة، وجُرح 11 آخرين صباح اليوم الأربعاء على يد أفراد ميليشيا جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد شهود عيان لـ"العربية.نت" أن ميليشيا "صلاح المرغني" التابعة لـ"فجر ليبيا" أقدمت على قفل أبواب "مصرف شمال إفريقيا" أمام المواطنين قبل أن يهاجم المواطنين المصطفين في طوابير أمام المصرف عناصر الميليشيا.

وقال الشهود إن "الميليشيا فتحت نيران بنادقها على المواطنين بشكل عشوائي متسببةً بمقتل 4 من بينهم امرأة مسنة وجرح 9 آخرين، وإصابة 3 آخرين دهستهم سيارة تابعة للميليشيا إثر مغادرتها".

وأضاف الشهود إن "أهالي المنطقة قاموا بقفل طرقات المنطقة بسواتر ترابية والتجمع أمام مقر البنك احتجاجا على الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بشكل متكرر بحق الأهالي".

وقامت الميليشيات في طرابلس باقتسام مناطق العاصمة تحت مسميات أجهزة أمنية جديدة تدعي تبعيتها لحكومة الوفاق التي لا تزال تعمل داخل قاعدة بوستة البحرية.