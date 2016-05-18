حفتر: لن تفلح حكومة الوفاق بليبيا في ظل الإرهاب

اعتبر القائد العام للجيش الفريق أول ركن خليفة حفتر قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس إنشاء "الحرس الرئاسي" بأنه "حبر على ورق ولا معنى له".

وأضاف في مقابلة تلفزيونية ليل الثلاثاء، أن "حكومة الوفاق لا تعنيه فالمخول بالنظر إليها هو مجلس النواب، ولكنني أرى أن هذه الحكومة لن تفلح".

وعلل حفتر كلامه قائلاً: "إنني لم أسمع بتأسيس حكومة في ظل الإرهاب وقرارها بتشكيل قوة لحماية المنافذ والمنشآت الحيوية كعدمه ولست معنياً به".

وقال: "لا يوجد حوار ولا حكومة قبل فرض الاستقرار وتخليص البلاد من الإرهاب"، معتبراً أن "الإخوان المسلمين" و"داعش" وجهان لعملة واحدة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل إرهاب الميليشيات.

وأكد القائد العام على أن ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية، ولن تحكم عسكرياً، والجيش يريد أن يرجع لوضعه الطبيعي ككل الجيوش في البلدان الأخرى.

وعن أوضاع الجيش قال: "الجيش تم تدميره بشكل منهجي من قبل القذافي، ثم جاء الناتو ليكمل المهمة من خلال قصف جوي مركز على المعسكرات".

وأكد أن قيادة الجيش الحالية أعادت له هيبته واستطاعت أن توجده في كل مناطق البلاد جنوباً وغرباً وشرقاً، واصفاً عملية الكرامة في بنغازي بــ"المغناطيس الذي يجذب الشرفاء من المدنيين والعسكريين والمتطوعين الذين أتوا بعقيدة وإيمان، وبدأت الكرامة تتكاثر وبذلك بدأنا تكوين الجيش".

وكشف الفريق حفتر بالقول إن وحدات الجيش لا يقتصر وجودها على شرق ليبيا، فهي موجودة في مناطق عديدة بغرب ليبيا، بل في العاصمة طرابلس إضافة لقطاع كبير من مناطق الجنوب الليبي.