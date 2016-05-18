ليبيا.. الجيش يستعيد "أبوقرين" الاستراتيجية

أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أنها استعادت السيطرة على منطقة أبو قرين الاستراتيجية شرق طرابلس، بعد معارك مع تنظيم داعش.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة داعش بسيطرة قواتها على بلدة أبو قرين بالكامل، وأن طلائع الجيش وصلت إلى بلدة الوشكة شرق البلدة.

وأضافت أن القوات تواصل تمشيط بلدة أبو قرين والكشف على الألغام والمفخخات في المباني السكنية.

وأوضحت غرفة العمليات التي أنشأتها حكومة الوفاق، أن القوات الحكومية تقدّمت بشكلٍ سريع الثلاثاء ووصلت إلى منطقة تبعد نحو 50 كلم عن غرب مدينة سرت.