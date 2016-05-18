ليبيا.. 32 قتيلاً من قوات "الوفاق" بمعارك مع داعش

تلقت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية الأربعاء خسائر فادحة، عقب مقتل 32 فرداً في مواجهات مع داعش وتفجير سيارة مفخخة شرق طرابلس.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بقتال التنظيم أن قواتها صدت محاولة تسلل لداعش إلى منطقة مجاورة لبلدة أبو قرين الإستراتيجية والتي خسرها الثلاثاء.

هذا وتراجع داعش إلى منطقة "بويرات الحسّون" مخلفا وراءه عشرات السيارات المفخخة والألغام، وفق ما أعلنه مسؤولون في غرفة العمليات.

وكانت مصادر مقربة من قوات المجلس الرئاسي أعلنت أن تنظيم داعش نفذ تفجيرين بواسطة سيارات مفخخة في مناطق بونجيم جنوب سرت وبويرات الحسون غربيها أسفرت عن مقتل اثنين وجرح عدد آخر.

وأعلنت غرفة عمليات قوات المجلس الرئاسي، الأربعاء، عن انتهاء المرحلة الأولى لــ"عملية البنيان المرصوص" بسيطرة قواتها على كامل المناطق الواقعة بين سرت ومصراتة بوصولها إلى "بوابة الخمسين كم" غرب سرت.

وقالت الغرفة في بيانها إن مقاتلي التنظيم تمكنوا من التسلل لمناطق بوقرين والوشكة المحررة غرب سرت، وجرت اشتباكات مسلحة معهم قبل أن تتمكن قوات الرئاسي من "قتل أغلبهم وأسر من تبقى".

وأوضحت الغرفة في بيانها أن كتيبة الهندسة العسكرية تجري عمليات تمشيط واسعة في مناطق بونجيم وبوقرين والوشكة وغيرها لتأمين عودة ساكنيها قريباً.