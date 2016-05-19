طرابلس.. حراس بنك يقتلون 3 أشخاص

قال مسؤول أمني إن حراس بنك قتلوا ثلاثة أشخاص لدى محاولتهم تفريق مئات اصطفوا في طوابير للحصول على المال أمام بنك في العاصمة الليبية طرابلس الأربعاء.



وتعاني البنوك الليبية بشدة من مشاكل نقص السيولة التي يقول خبراء إن أحد أسبابها إقدام الناس على سحب أرصدتهم والاحتفاظ بها في المنازل بسبب المخاوف الأمنية.



ويصطف كثيرون في طوابير طويلة خارج البنوك يومياً منذ أشهر في أنحاء البلاد وفي بعض المناطق يبدأ البعض الوقوف في هذه الصفوف منذ الليل.



ووضعت البنوك قيوداً على السحب حيث يحظر على سكان العاصمة في الوقت الحالي سحب أكثر من200 دينار ليبي كل مرة. ويساوي هذا المبلغ نحو145 دولاراً بسعر الصرف الرسمي لكنه لا يساوي سوى50 دولاراً في السواق السوداء.



وقال صلاح الميرغني منسق الأمن المركزي جنوب طرابلس إن حادث إطلاق النار الأربعاء وقع أمام بنك شمال أفريقيا في حي قصر بن غشير في طرابلس.



وأضاف أن أحد الأفراد الستة لفريق الأمن الذي يتولى حماية البنك أطلق النار في الهواء حين حدث تدافع بين الجموع لكنه أصاب المبنى ثم الناس بطريق الخطأ.



وقال الميرغني إن الحراس يخضعون للتحقيق.