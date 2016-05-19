بنغازي.. قذائف عشوائية تستهدف مركزا طبيا وتخلف قتلى

أكد المكتب الإعلامي للمركز الطبي ببنغازي في ليبيا ارتفاع ضحايا قذيفة عشوائية استهدفت مركزاً طبياً إلى ثلاثة قتلى.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له إن 9 أشخاص أصيبوا جراء سقوط قذيفة عشوائية ظهر اليوم أمام المركز وإن 3 من المصابين توفوا و5 لا زالوا يعالجون، بينما غادر المستشفى أحد المصابين بعد تماثله للشفاء..

وذكر شهود عيان أن حالة من الغضب والاحتقان تسود الأهالي جراء الاستهدافات المتكررة للأهالي من قبل المجموعات الإرهابية بالمدينة.

وطالب متظاهرون غاضبون قوات الجيش بسرعة حسم المعركة ضد الإرهاب في بنغازي.

واستهدفت القذائف العشوائية تجمعا للأهالي في ساحة الكيش الأسبوع الماضي أدت إلى مقتل وجرح العشرات منهم.