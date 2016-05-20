اشتباكات في بنغازي وهدوء يخيم على سرت

يواصل الجيش الليبي معاركه ضد المجموعات الارهابية بشرق ليبيا ، فيما لا تزال ترابط قواته على مشارف مدينة سرت وسط البلاد .

وقالت مصادر عسكرية لــ"العربية نت" ان الاشتباكات لا تزال مستمر بشكل متقطع في آخر معاقل الارهاب بمنطقتي القوارشة والصابري ببنغازي حيث تتخذ فيهما خلايا الارهاب المتنقلة منازل الاهالي معاقل لها .

وفي درنة شرق البلاد يواصل الجيش تنفيذ ضربات جوية على تمركزات ومعسكرات الارهابيين فيها وسط حصار خانق يضربه الجيش على المدينة منذ اشهر .

وقالت المصادر ان سلاح الجو استهدف خلال يوم أمس الخميس واليوم الجمعة مواقع للمجموعات الارهابية في الفتائح ووادي احصين شرقيها بالاضافة لمعسكر في منطقة بومسافر غربها .

واوضحت المصادر ان الضربات استهدفت ورش صيانة تابعة للمجموعات الارهابية غرب المدينة فيما تركزت الضربات في الفتائح على مباني نقل اليها الارهابيين اسلحتهم لتخزينها ، في انتظار ما ستنتهي اليه وساطات اجتماعية تحاول اقناع مقاتلي مجلس شورى المدينة بتسليم اسلحتهم قبل اقتحام قوات الجيش للمدينة .

وفي سرت وسط البلاد لا تزال قوات الجيش ترابط بمنطقتي "زلة ومرادة" جنوب سرت ، في انتظار وساطات قبلية اخرى تحاول اقناع "ابراهيم الجضران" تسليم منصبه كقائد لحرس المنشآت النفطية لرئيس جديد يتم تعيينه من قبل مجلس النواب لتلافي صدام مسلح بين قوات الجيش وقوات "الجضران" الرافض للانظمام لمؤسسة الجيش .

وفي غرب سرت توقفت الاشتباكات المسلحة بين قوات مجلس مصراته العسكري المدعومة من المجلس الرئاسي بطرابلس بعد سيطرتها على مناطق بوقرين والوشكة وانسحاب مقاتلي تنظيم داعش الى داخل سرت .

