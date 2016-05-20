الاتحاد الأوروبي مستعد لتدريب خفر السواحل الليبي

أكد الاتحاد الأوروبي استعداده تدريب خفر السواحل الليبي في المياه الدولية أو داخل المياه الليبية وفق رغبة حكومة الوفاق الوطني.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى إن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج "قدم طلبه شفويا" في اللقاء الأخير مع منسقة السياسة الخارجية فيدريكا موغريني في فيينا. ويتوقع الدبلوماسي الأوروبي أن "تعبر الحكومة الليبية عن رغبتها في مذكرة قد تصل الاتحاد يوم الاثنين".

وفي حال عدم تسلم الاتحاد المذكرة فإن وزراء الخارجية لدول الاتحاد سيؤكدون في اجتماعهم يوم الاثنين استعداد دول الاتحاد الأوروبي توسيع عملية "صوفيا" التي يقودها أسطول بحري أوروبي "كي تشمل تدريب خفر السواحل الليبيين في المياه الدولية".

وتهدف عمليات التدريب تمكين الكوادر الليبيين من خبرات مكافحة شبكات التهريب في البحر ومقتضيات احترام القانون الدولي في التعامل مع المهربين وزوارق الهجرة غير الشرعية.

ويحرص الاتحاد الأوروبي على تفادي تجارب تدريب الجنود الليبيين في بعض الدول الأوروبية، قبل سنوات، وانحيازهم إلى الميليشيات القبلية بعد عودتهم إلى ليبيا. ومن المقرر أن تخضع سيرة كل من الكوادر إلى عملية فحص دقيق.

وسيكون جهاز خفر السواحل الليبي أهم حليف للأسطول البحري الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقد تزايدت أعداد المهاجرين الذين يغادرون الموانئ الواقعة في غرب ليبيا لأسباب تحسن الطقس من ناحية وارتفاع دوريات السفن الحربية في بحر إيجه والتي مكنت من خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 90٪.