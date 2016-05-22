مقتل وزير ليبي سابق بمعارك قريبة من سرت

أعلنت غرفة عملية البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي عن مقتل "محمد سوالم وزير العمل والتدريب في حكومة علي زيدان إبان حكمها عام 2014 .

وقالت الغرفة في بيان نعيها "إن الوزير الذي قدم ضمن القوة الثالثة القادمة من جنوب ليبيا للمشاركة في معارك سرت لقي حتفه إثر اشتباك مسلح في أحد الأبواب بمشروع اللود الزراعي جنوب سرت".

وأوضح البيان بالقول "إن الاشتباك جرى مساء أمس السبت إثر هجوم شنه داعش على البوابة بعد وصول طلائع القوة الثالثة للمنطقة، قتل خلاله الوزير وجرح اثنين آخرين من عناصر القوة".

وأوضحت مصادر عسكرة تابعة لغرفة البنيان المرصوص أن انضمام القوة الثالثة "قوة تابعة للمجلس العسكري مصراتة ترابط بقاعدة الجفرة جنوب سرت" إلى جانب قوات الغرفة، جاءت ضمن الخطط العسكرية التي تقضي بسيطرة القوة على جنوب سرت والطرقات المؤدية إلى الصحراء.

وكشفت المصادر في حديث لـ" العربية.نت" أن التجهيز جارٍ لمرحلة جديدة لعملية قوات المجلس الرئاسي بمحاصرة تنظيم داعش داخل مدينة سرت قبل أن يتم اقتحامها بداية الشهر المقبل.

وأعلن المجلس الرئاسي عن تشكيل غرفة لقيادة القتال ضد مقاتلي داعش، حيث أطلقت في العاشر من الشهر الجاري عملية عسكرية تحت اسم "البنيان المرصوص" تألف أغلب عناصرها من قوات مجلس مصراته العسكري الذي أعلن ولاءه للمجلس الرئاسي.

ونجحت عملية البنيان المرصوص في السيطرة على كامل القرى الواقعة بين مصراتة وسرت لترابط بمنطقة "الوشكة" غرب سرت، ومناطق بونجيم ومشروع اللود الزراعي جنوب غربي المدينة أيضا.