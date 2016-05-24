إنقاذ 550 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا الغربية

أعلن خفر السواحل الليبي عن نجاح عملية إنقاذ نفذها خلال الساعات الماضية استهدفت إيقاف عدد من قوارب الهجرة غير الشرعية غرب العاصمة طرابلس.

وقال الخفر في بيان نشر على صفحته الرسمية اليوم إنه تم إنقاذ 550 مهاجرا غير شرعي من بينهم 80 امرأة و3 أطفال.

وأوضح البيان أن عملة الإنقاذ أسفرت عن نجاة جميع ركاب هذه القوارب دون فقدان أو غرق أحد.

وأضاف البيان أن خفر السواحل اشترك في العملية مع القوات البحرية بالإضافة لناقلة نفط كانت متوقفة في ميناء الزايوة غرب طرابلس ساهمت هي الأخرى في العملية بسبب النقص الحاد في إمكانيات جهاز خفر السواحل.

وكان خفر السواحل الإيطالي أعلن أمس الاثنين عن إنقاذ 2000 مهاجر غير شرعي على متن 15 قاربا ضمن عملية نفذت في عرض البحر.

وقال الخفر الإيطالي إن العملية كانت مشتركة بين إيطاليا ومنظمة أطباء بلا حدود، وفيما لم يعلن عن جنسيات المهاجرين إلا أن الجانب الإيطالي أكد نجاة كل من كان على متن القارب وهم 15 شخصا.