سلاح الجو الليبي يقصف الإرهابيين في درنة

قال علي بوستة مدير المكتب الإعلامي لقاعدة الابرق شرق ليبيا إن سلاح الجو التابع للجيش الليبي نفذ غارتين الثلاثاء على مقار غرب مدينة درنة.

وأوضح بوستة في تصريحات لـ"العربية.نت" أن مقاتلات الجيش لم تتوقف منذ أمس الاثنين عن توجيه ضربات لمواقع المجموعات الإرهابية المحاصرة داخل درنة.

وأضاف: "تمكنت المقاتلات من توجيه ضربات ناجحة لرتل مسلح لإرهابيين بالمدينة قرب منطقة الشلال بالإضافة لقصف مقر مساء الثلاثاء لموقع غرب المدينة تتخذه المجموعات الإرهابية لتخزين ذخيرتها".

ومنذ شهور يحاصر الجيش مجموعات إرهابية تسيطر على مدينة درنة وسط تحذيرات وجهها الجيش خلال الأيام الماضية للأهالي من مغبة إيواء الإرهابيين أو تسهيل عملياتهم.

إلى ذلك كشفت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية في عددها الثلاثاء عن وجود قرابة 40 عنصرا من قوات الجيش والبحرية الإيطالية في قاعدة بنينا ببنغازي رفقة خبراء فرنسيين وبريطانيين وأميركيين دون أن تكشف الصحيفة عن مهام هذه القوة.