"الرئاسي" يتقدم تجاه سرت .. وآخر مرحلة لتحرير بنغازي

أعلنت غرفة عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسي بطرابلس، تقدم قواتها باتجاه المدخل الغربي لمدينة سرت بعد قتال وصفته بـ "العنيف" منذ صباح أمس الجمعة.

وقالت الغرفة في بيانها إن قواتها "باتجاه المدينة لتتمركز على بعد 20 كم غربها، مقابل فرار عناصر داعش إلى داخلها". مشيرة إلى أن كافة أنواع الأسلحة استخدمت خلال عمليات أمس وليل البارحة.

وأفاد البيان أن الطيران التابع للغرفة لا يزال يقلع من قاعدته بمصراتة، ليستهدف معاقل التنظيم داخل المدينة، وأمام الخطوط الأمامية لمقاتليها الذين تمكنوا من ضرب حصار خانق على داعش داخل المدينة.

وأضاف أن قوات البنيان المرصوص أحكمت سيطرتها على الطرقات الصحراوية الواصلة إلى جنوب المدينة، في خطوة لقطع طرق الإمداد على التنظيم وحصاره داخلها.

وقال البيان "إن سلاح الجو يقطع مسافات ليغطي سماء كل المنطقة الجنوبية والغربية ويستهدف أي تحرك للتنظيم.

وأعلن مستشفى مصراتة المركزي عن وصول خمسة قتلى و25 جريحا جراء معارك الأمس.

وفي بنغازي، لا يزال القتال مستمرا بين قوات الجيش والمجموعات الإرهابية بعد أن أعلن المتحدث الرسمي لقوات الجيش "أحمد المسماري" انطلاق المرحلة النهائية لمعركة تحريرها.

وأفاد المسماري في بيانه أن القتال دخل مرحلته النهائية باستهداف مقاتلي الإرهاب بالمدينة فردا فردا، موضحا أن وجود الإرهاب لم يعد يشكل خطرا كبيرا فسلاح الجو دمر كل معاقلهم وذخائرهم ولم يعد إلا التدخل من قبل مقاتلينا لتصفية الإرهابيين بالفرد داخل القوارشة وسوق الحوت.

وتابعت مصادر طبية بسقوط 27 إرهابيا خلال عمليات يوم أمس الجمعة، من بينهم قيادي بارز، إضافة لمقتل ثلاثة جنود من قوات الجيش خلال ذات المعارك.