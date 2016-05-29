الجامعة العربية تعلن اعترافها بحكومة الوفاق الليبية

حازت حكومة الوفاق الليبية على دعم الجامعة العربية، بقبولها تمثيل وزير خارجية حكومة الوفاق، في اجتماع وزراء الخارجية العرب في حين انتقد مجلس النواب وحكومة طبرق هذا التحرك.

كما اعترفت الجامعة العربية بوزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، ممثلا جديدا للدبلوماسية الليبية، كما وافقت الجامعة العربية على تعيين سفير ليبي جديد لديها.

وأكد نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، بأن العرب يدعمون العملية السياسية في ليبيا، لكنهم يدعمون أيضا التوافق الدولي والإقليمي الذي تحوز عليه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، بدءا من اتفاق الأمم المتحدة مرورا باجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في اسطنبول واجتماع دول الجوار الليبي في تونس، وصولا عند الاجتماع الوزاري الدولي المنعقد مؤخرا في فيينا.

وأشار السراج بدوره إلى أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، تم بتوافق جميع الليبيين.

في غضون ذلك، بعث مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، ومعه عبدالله الثني رئيس حكومة طبرق، رسالة شديدة اللهجة إلى أمين عام الجماعة العربية، نبيل العربي، تدعوه إلى عدم المساهمة في شق الصف الليبي، محذرين في الوقت نفسه من عواقب خطيرة لهذا التحرك العربي، بحسب البيان.