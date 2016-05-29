كوبلر في مصراتة بعد لقائه السراج بالقاهرة

وصل المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر إلى مطار مصراتة اليوم الأحد، حيث التقى عددا من قيادات المدينة، من بينهم رئيس وأعضاء المجلس البلدي وممثلو المدينة في عملية الحوار السياسي.

وبحسب تغريدة لكوبلر على "توتير" فإن الزيارة تهدف إلى "مناقشة المضي قدما في الاتفاق السياسي ومناقشة بناء بنية عسكرية مشتركة لمكافحة تنظيم داعش".

وبحسب مصادر خاصة لــ"العربية.نت" فإن كوبلر سيلتقي قادة عسكريين في عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسي خلال اليوم للاطلاع على سير العملية حول مدينة سرت ومناقشة إمكانية لقاء ضباط عسكريين تابعين لقوات الجيش الوطني في تونس خلال الأيام القادمة دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وكان كوبلر قد عقد سلسلة من اللقاءات في العاصمة المصرية القاهرة مع عدد من المسؤولين الليبيين من بينهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وعلي القطراني عضو المجلس المقاطع لجلساته.

وقال "كوبلر" اليوم الأحد بعيد مغادرته للقاهرة إن اللقاء برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تمحور حول تنسيق المواقف ومعرفة النتائج قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي، الذي سيبحث ويراجع الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا".

وعن لقائه بالقطراني قال "إن اللقاء اتسم بالصراحة وناقشنا مبادرة الوئام الوطني المقدمة من أعضاء البرلمان في الجنوب، بالإضافة لملف الجيش الليبي".

يشار إلى أن القطراني ممثل قوات "قيادة الجيش" أعلن عن مقاطعته لجلسات المجلس الرئاسي منذ يناير الماضي على خلفية جدل حول تعيين "المهدي البرغثي" لشغل حقيبة الدفاع في حكومة الوفاق.