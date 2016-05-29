ليبيا.. كوبلر يقدر أعداد داعش في سرت بــ 3000 مقاتل

قدر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أعداد مقاتلي داعش في ليبيا بـ 3000 مقاتل.

وقال كوبلر في حديث صحفي اليوم الأحد إن تقارير هامة تشير إلى وجود ما بين 2000 إلى 3000 مقاتل لداعش في مدينة سرت وسط البلاد بالإضافة لوجود 2000 آخرين موزعين على مدن ليبية أخرى، مشيرا إلى أن قوات أمن تابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس تمكنت من القضاء على شبكة "خطيرة لتنظيم داعش في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي" وأن نتائج التحقيق كشفت عن تعاون بين هذه الخلية وتنظيم بوكو حرام مما يشير إلى وجود تنسيق بين التنظيمين.

مضيفا أن داعش يسعى لتوسيع رقعة سيطرته خارج سرت بالتعاون مع عصابات ومليشيات وتحديدا في اتجاه الهلال النفطي لشل قدرة البلاد التي يعتبر النفط شريان حياتها.

وأوضح أن داعش تتعامل في عشرات المليشيات والعصابات المنظمة في شكل عقد صفقات للحصول على مكاسب مالية بواسطة تنفيذ عمليات اختطاف شخصيات هامة وبيعها لداعش التي تساوم أهاليهم مقابل المال.