تركيا تعيد فتح سفارتها بليبيا وتجدد دعم المجلس الرئاسي

أعرب وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو عن أمل بلاده في عودة الاستقرار لليبيا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي بطرابلس إن "بلاده ترغب في عودة شراكاتها لاستئناف أعمالها الموقوفة في مجالات الطاقة والبناء وتطمح لدور في مرحلة إعادة بناء ليبيا".

وأعلن الوزير عن صدور أوامره بالبدء في منح المواطنين الليبيين تأشيرة "إلكترونية" حتى عودة الاستقرار للبلاد لرفع التأشيرة بشكل نهائي، فيما ستمنح السلطات التركية تأشيرة خاصة لرجال الأعمال والشركات الخاصة.

وكان فايز السراج استقبل في مقر حكومته بطرابلس وزير الخارجية التركي الذي وصل ظهر اليوم لطرابلس. وبحسب بيان للخارجية التركية فإن أغلوا سافر إلى ليبيا للبدء في عملية إعادة فتح سفارة بلاده المغلقة منذ 2014م في طرابلس بسبب مخاوف أمنية.