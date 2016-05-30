ليبيا.. تقدم قوات الرئاسي باتجاه سرت غربا وشرقا

أعلنت قوات المجلس الرئاسي الليبي عن نجاحها في التقدم باتجاه "المحطة البخارية" غرب سرت بالتوازي مع تقدم قوات حرس المنشآت النفطية باتجاه شرق سرت.

وقال المكتب الإعلامي لعملية البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي إن قتالا بين قواتها ومقاتلي تنظيم داعش يدور منذ صباح اليوم الاثنين في محيط المحطة البخارية التي لا يفصلها عن قبل المدينة سوى 15 كلم.

وأوضح المكتب في منشور على صفحته الرسمية أن المعارك على الأرض تدور بمساعدة سلاح الجو التي يستهدف الخطوط الخلفية لداعش ومواقعها العسكرية بالمدينة حيث نجح الطيران في تدمير عدد من الآليات بالإضافة لتمركز للتنظيم في منطقة السبعة الضاحية الغربية لسرت.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي لحرس المنشآت النفطية علي الحاسي تقدم قوات الحرس باتجاه بلدتي بن جواد والنوفلية صباح اليوم الاثنين.

وأعلن الحاسي في تصريحات صحفية أن بلدة بن جواد باتت تحت سيطرة مقاتلي حرس المنشآت فيما يدور القتال في الوقت الحالي ببلدة النوفلية التي انسحب إليها داعش بعد هزيمته في بن جواد.

وكان جهاز حرس المنشآت النفطية قد أعلن الشهر الماضي عن تبعيته للمجلس الرئاسي في طرابلس قبل أن يعلن اليوم مشاركته في القتال الدائر ضد تنظيم داعش في سرت.