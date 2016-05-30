ليبيا .. رئيس الحكومة المؤقتة يحذر الجامعة العربية

قال عبدالله الثني رئيس الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب إنه وجه رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تحذره من مخاطر الخرق الذي قام به المجلس الرئاسي، منتقداً تمكين الجامعة العربية للمجلس الرئاسي من حضور جلساته ممثلا لليبيا دون الرجوع للمؤسسة الشرعية والمنتخبة الوحيدة للشعب الليبي".

وطالب الثني، خلال جلسة خصصها مجلس النواب الاثنين للاستماع للحكومة، مجلس النواب بضرورة تشكيل وفد برلماني يزور عواصم دول العالم لتوضيح فكرة التوافق والاختراق، الذي يقوم به المجلس الرئاسي في طرابلس لتمثيل ليبيا قبل اعتماده من مجلس النواب.

وقال الثني إن المجلس الرئاسي شرعي ولكن حكومته لم تعطِ الثقة وبالتالي تفويضه لوزراء حكومته بالعمل خرق دستوري وقانوني.

من جانبه، طالب المبروك قريرة وزير العدل بالحكومة المؤقتة في ذات الجلسة مجلس النواب بضرورة "التصدي للخروقات الدستورية التي يرتكبها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق".

وكشف قرير النقاب عن رفع وزارة العدل عدة قضايا ضد المجلس الرئاسي أمام دائرة استئناف محكمة البيضاء، معتبرا أن المجلس الرئاسي وقراراته "غير دستورية بالإضافة لكونها انتهاكاً لسيادة الدولة".