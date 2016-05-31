إيطاليا توقف 16 تاجر بشر

أعلنت نيابة كاتانيا، الثلاثاء، توقيف 16 مهرباً في صقلية معظمهم من المغاربة يشتبه بأنهم أمنوا نقل نحو 900 مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى إيطاليا، بدعم من شبكة إجرامية ليبية.

وكان المهربون (11 مغربيا وفلسطينيان وغامبي وإثيوبي ومصري) على متن سفينة قاطرة إيطالية رست السبت في ميناء كاتانيا، وتم إنقاذهم قبل يومين قبالة سواحل ليبيا.

وأتاحت عمليات الاستجواب للشرطة وخفر السواحل في إيطاليا، الكشف أن الغامبي محمد ديالو هو المسؤول عن الرحلة البحرية بالتعاون مع شبكة مهربين ليبيين.

وأكدت شهادات مهاجرين الظروف غير الإنسانية التي يعيشها الأفارقة في ليبيا، حيث تعم الفوضى بانتظار توجههم إلى أوروبا.

ولدى وصولهم إلى البلاد يحتجز المهاجرون الأفارقة في منازل في منطقتي زوارة وصبراتة تحت مراقبة المهربين الذين كانوا يقدمون إليهم وجبة واحدة في اليوم.

ودفع كل منهم 500 إلى ألف يورو للرحلة قبل أن ينقلوا إلى شاطئ ليستقلوا زوارق صيد صغيرة أو زوارق مطاطية.

وبحسب الأرقام الأخيرة لمنظمة الهجرة الدولية، فقد وصل أكثر من 200 ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا عبر المتوسط هذا العام.