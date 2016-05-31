المبعوث الأممي يدعو فصائل ليبيا لتوحيد جهودها ضد "داعش"

دعا مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر، اليوم الثلاثاء، جميع الفصائل المسلحة الليبية سواء كانت في معسكر الحكومة المعترف بها دولياً أو حكومة شرق البلاد، إلى توحيد جهودها لإلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش".

وفي ختام لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في باريس، قال كوبلر إن "المعركة ضد "داعش" العدو الأكبر، يجب أن تكون معركة ليبية، معركة موحدة. على جميع الأطراف في الغرب والشرق توحيد الجهود، وينبغي تشكيل بنية مشتركة وجيش مشترك وقيادة عامة".

من جهته شدد ايرولت على "ضرورة تشكيل جيش وطني ليبي" مع إقراره بأن ذلك "يتطلب عملاً كثيراً".

وأضاف الوزير: "يجب تشكيل وحدة لقيادة القوات العسكرية لمكافحة داعش" الذي ينتشر في سرت على بعد 400 كلم شرق طرابلس.

وجدد الجانبان تأكيد دعم المجتمع الدولي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج التي "ما زال أمامها الكثير من العمل".

وبعد شهرين من انتقال حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس، ما زالت تواجه صعوبات في إعادة الاستقرار إلى بلاد منقسمة بعمق وباتت إحدى قواعد تنظيم "داعش".

وتسيطر حكومة الوفاق على عدد من المطارات وتلقى دعم البنك المركزي وشركة النفط الوطنية والفصائل المسلحة المتمركزة في الغرب، لكنها تصطدم بالحكومة المعترف بها سابقاً في شرق البلاد والتي ترفض تسليم السلطة.