حرس المنشآت يستعيد منطقة النوفلية شرق سرت من داعش

قال بشير بوظفيرة، آمر القطاع الحدودي في الجيش الليبي، إن قوات حرس المنشآت النفطية سيطرت خلال اليوم الثلاثاء على منطقة النوفلية شرق سرت بعد قتال عنيف منذ مساء أمس.

وأوضح بوظفيرة لـ"العربية.نت" أن كافة المناطق الواقعة غرب الهلال النفطي باتت تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية، مشيراً إلى أن مقاتلي "داعش" انسحبوا إلى الوادي الأحمر القريب من سرت.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا بتعيين آمر جديد لحرس المنشآت النفطية وتكوين غرفة موحدة لقتال "داعش" بين سرت واجدابيا بقيادة عدد من الضباط التابعين له، في إشارة لضم مسلحي حرس المنشآت النفطية إلى قواته التي لا تزال تقاتل التنظيم غرب سرت.

وفي ذات السياق، أفاد المكتب الإعلامي لـ"عملية البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسي باستمرار الاشتباكات المسلحة ضد تنظيم "داعش" حول "محطة سرت البخارية".

وأوضح بيان المكتب أن المحطة لاتزال خارج سيطرة قواته بسبب تحصن مقاتلي التنظيم داخلها، إضافة لحرص قوات الرئاسي على سلامتها من أي أضرار.

وأوضح البيان أن القتال يدور بشكل متقطع في محاور القتال جنوب سرت في وادي جارف حيث تقوم دوريات "البنيان المرصوص" بالاشتباك مع بعض دوريات "داعش" أثناء استطلاع المنطقة، إضافة لاشتباكات أخرى تدور بمنطقة الظهير والسبعة التي تحاول قوات "البنيان المرصوص" اقتحامها للبدء الفعلي في تحرير المدينة، بحسب البيان.

ونوه البيان بأن قوات الرئاسي تحرص على سلامة المدنيين والممتلكات العامة التي يتحصن مقاتلو "داعش" وسطها وعلى أسطحها بعد أن تمكن سلاح الجو من تدمير المراكز العسكرية الرئيسة للتنظيم داخل المدينة.