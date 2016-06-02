الجيش الليبي يبدأ عملية تحرير سوق الحوت ببنغازي

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الليبي في مؤتمر صحافي أن القيادة أعلنت عن بدء عملية نهائية لتحرير الصابري وسوق الحوت ببنغازي.

واندلعت المعارك بالمنطقتين منذ ظهر أمس بين قوات الجيش التي تحاصرهما منذ أكثر من شهر والمجموعات الإرهابية.

وحول المعارك الدائرة، قال علي الثابت المتحدث باسم مشاة البحرية لــ"العربية.نت" إن هناك تنسيقا عاليا بين سلاح الجو والقوات البرية والبحرية لاقتحام سوق الحوت خلال الساعات القادمة.

وأوضح الثابت أن قوات البحرية قطعت خطوط الإمداد البحرية بشكل كامل والتي تعتبر الأهم بالنسبة لها، مشيرا إلى أن قوات البحرية اشتبكت يوم أمس مع جرافة قادمة من عرض البحر كانت تحاول الوصول إلى شاطئ بنغازي واستطاعت إغراقها بمن فيها.

وأضاف أن المدفعية بالتعاون مع سلاح الجو يدكان آخر معاقل الإرهاب بسوق الحوت والصابري وسط 37 قتيلا من المجموعات الإرهابية وانتشلت جثثهم من تمركزاتهم التي انسحبوا منها.

وأكد الثابت أن تحرير سوق الحوت والانتقال إلى الصابري لتحريرها مسألة وقت.

وعزى الثابت تأخر تحرير المدينة رغم الإعلانات المتكررة للجيش عن قرب تحريرها إلى أن حرب المدن صعبة لاسيما أن الإرهاب يعمل من خلال خلايا متنقلة ويتحصن في المباني الخاصة ويستخدم القناصة ويفخخ المباني.