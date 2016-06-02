العثور على جثث 104 مهاجرين على شاطئ زوارة الليبية

أعلنت البحرية الليبية الجمعة العثور على جثث 104 مهاجرين على الأقل على شاطئ مدينة زوارة في غرب ليبيا.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم "حتى مساء الخميس، عثرنا على جثث 104 مهاجرين لكننا نتوقع ارتفاع هذا العدد".

والأسبوع الفائت، قضى نحو 700 مهاجر بينهم 40 طفلا كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا في ظروف مرعبة في ثلاثة حوادث غرق قبالة ليبيا، بحسب الأمم المتحدة وشهادات ناجين.

ولم يؤكد قاسم ما إذا كانت الجثث التي عثر عليها الخميس في زوارة تعود إلى أشخاص كانوا يستقلون أحد الزوارق التي غرقت الأسبوع الماضي.

وأظهرت أرقام المفوضية العليا للاجئين حتى 25 مايو أن 37 ألفا و785 لاجئا وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام.

وتبعد إيطاليا 300 كلم فقط عن السواحل الليبية وتشكل نقطة وصول للمهاجرين الذين يبحرون من ليبيا.

وخلال الفترة نفسها، قضى 1370 مهاجرا ولاجئا خلال محاولتهم عبور المتوسط لبلوغ أوروبا، أي أقل بـ 24 في المائة ممن قضوا في الفترة نفسها من العام الفائت (1792)، وفق ما أفادت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء.