قوات حكومة الوفاق الليبية تتقدم نحو سرت معقل داعش

أحرزت القوات التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا تقدما ملحوظا نحو مدينة سرت التي يتحصن بها تنظيم داعش.. و بعد أن سيطرت القوات على بلدتي النوفلية وبن جواد تقدمت نحو منطقة هراوة القريبة من سرت.

ووفق قيادات عسكرية فإن القوات تتقدم نحو منطقة هراوة" الواقعة على بعد 75 كلم شرق سرت بعد سيطرتها خلال يومين على بلدتي النوفلية وبن جواد. كما أمنت هذه القوات منطقة ابو قرين والطريق الذي يربط طرابلس وبنغازي وتقع أبو قرين مئة واربعين كيلومترا غربي سرت.

من جهته أعلن العقيد المهدي البرعثي وزير الدفاع المكلف في حكومة الوفاق أنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات وقيادة مشتركة لمدينة سرت التي يسيطر عليها داعش حاليا ، مشددا على ضرورة وحدة الجيش قائلا إنه أمر لن يتحقق إلا بالتواجد في طرابلس.

في غضون ذلك شدد مارتن كوبلر المبعوث الخاص على أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج هو القائد الأعلى للجيش الليبي ودعا الجميع للاتفاق على ذلك.

ووصف كوبلر في حوار مع جريدة "دو ديمانش" الفرنسية الجيش الذي يقوده خليفة حفتر بأنه قوات نظامية تضم عناصر موالية للقذافي ومرتزقة من السودان وتشاد وبعض القوى القبلية واعتبر أن هذا لا يكفي لهزيمة داعش..غ ير أنه أكد على الدور الهام لحفتر في إعادة بناء الجيش الليبي.

ويقول مارتن كوبلر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا "هناك نقطة يجب أن تكون واضحة جدا وهي أن مكافحة داعش يجب أن تكون معركة موحدة ورسالتي للجميع أن يوحدوا قواتهم وأن يكون لها هيكل قيادة مشترك ".

وهناك دعم سياسي آخر تلقته حكومة السراج من قادة الدول الخليجية خلال قمتهم التشاورية في مدينة جدة الثلاثاء حيث أكدوا أن هناك إجماعا دوليا على أن حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.