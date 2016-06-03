ليبيا.. اختطاف 12 ممرضة أوكرانية في طرابلس

أكدت مصادر ليبية ببلدية قصر بن غشير جنوب طرابلس اختطاف 13 ممرضة أوكرانية من مستشفى السبيعة جنوب شرقي طرابلس صباح الجمعة.

وقال المصدر في تصريح خاص لــ"العربية.نت" إن الممرضات اختطفن من قبل مجموعة مسلحة صباح اليوم بعد محاصرة "حافلة" كانت تقلهم من مكان سكنهم إلى المستشفى.

وأضاف أن الاتصالات لا تزال مقطوعة من المختطفات، فيما تجري الجهات الأمنية المسؤولة بالمنطقة بحثاً حثيثاً عن الخاطفين والاستماع لمطالبهم، مرجحا أن يكون مطلب الخاطفين فدية مالية.

وزادت حالات الاختطاف مقابل المال في جنوب وغرب المدينة خلال الأسابيع الماضية بشكل لافت وسط غياب الأجهزة الأمنية بالمدينة.

ورغم إعلان وزير الداخلية المفوض من قبل المجلس الرئاسي مباشرة أعماله بمقره في طرابلس قبل 3 أيام إلا أن المجموعات المسلحة المنتشرة بالعاصمة لم تحسم موقفها إزاء تبعيتها للمجلس الرئاسي.

فلا يزال بعضها في جنوب طرابلس يرفع شعار حكومة الغويل المنبثقة عن المؤتمر على مقارها، فيما اكتفت بعضها بإزالة أي شعار يشير إلى تبعيتها إلى أي جهة حكومية.