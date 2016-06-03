ليبيا.. داعش يعزز مواقعه بعد اقتراب قوات حكومية من سرت

عزز داعش دفاعاته في مدينة سرت معقله الرئيس في ليبيا، بحسب ما أكدت مصادر في المدينة.

وعمل على إخلاء منطقتي السبعة والزعفران من السكان، معلناً أن المنطقة ستكون منطقة اشتباكات مسلحة مع قوات حكومة الوفاق التي سيطرت على منطقة القبيبة حيث توجد محطة الكهرباء الواقعة على بعد 20 كيلومترا غرب مركز سرت، ومنطقة جارف في الجنوب الغربي من المدينة.

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا أحرزت الخميس تقدماً ملحوظاً نحو مدينة سرت التي يتحصن بها تنظيم داعش، وبعد أن سيطرت القوات على بلدتي النوفلية وبن جواد تقدمت نحو منطقة هراوة القريبة من سرت.

ووفق قيادات عسكرية فإن القوات تتقدم نحو منطقة هراوة" الواقعة على بعد 75 كلم شرق سرت بعد سيطرتها خلال يومين على بلدتي النوفلية وبن جواد. كما أمنت هذه القوات منطقة ابو قرين والطريق الذي يربط طرابلس وبنغازي وتقع أبو قرين مئة واربعين كيلومترا غربي سرت.