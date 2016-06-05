الأمواج تجرف جثث 133 مهاجراً إلى ساحل ليبيا خلال أيام

أعلن الهلال الأحمر، اليوم الأحد، أن الأمواج جرفت جثث 133 مهاجرا إلى ساحل مدينة زوارة بغرب ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الخميس البوسيفي، المتحدث باسم الهلال الأحمر، إن ثلاثة أرباع المهاجرين نساء، وإن هناك جثثا لخمسة أطفال على الأقل. وأضاف أنه لم يعثر على وثائق مع الجثث التي كانت متحللة بعض الشيء، لكن معظم المهاجرين من إفريقيا جنوبي الصحراء.

وقال مسؤول أمني محلي إن المهاجرين أبحروا من مدينة صبراتة الليبية القريبة فيما يبدو، حيث أدت زيادة في عدد رحلات الهجرة غير المشروعة في قوارب إلى مقتل مئات المهاجرين الأسبوع الماضي.

ويأمل المهاجرون في الوصول إلى إيطاليا من ليبيا، ويدفعون مئات الدولارات لمهربين نظير مكان في القارب. وغالبا ما تكون القوارب متهالكة وغير مجهزة لرحلة عبور البحر المتوسط.

ووصل أكثر من 40 ألف مهاجر هذا العام إلى إيطاليا بعد عبور البحر المتوسط، وفر معظمهم من الفقر والقمع والصراع في إفريقيا جنوبي الصحراء. ولقي أكثر من 2000 مهاجر حتفهم أثناء الرحلة.