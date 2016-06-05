السراج: نحتاج إلى صور بالأقمار الصناعية وليس القصف

استبعد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، تدخلا عسكريا دوليا لمكافحة تنظيم داعش الذي يزداد تهديده في ليبيا منذ بروزه فيها أواخر العام 2014.

وأوضح السراج في مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأحد "صحيح أننا نحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي في حربنا ضد الإرهاب، وصحيح أننا تلقينا المساعدة، لكننا لا نتحدث عن تدخل عسكري".

وأشار السراج الذي يعترف المجتمع الدولي بحكومته وتلقى دعما من السلطات السابقة التي كانت تسيطر على العاصمة طرابلس ومن المجموعات المسلحة في غرب البلاد، إلى أن تدخل قوات برية "يتناقض مع مبادئنا، لذا نأمل في تجنب" هذا الخيار.

وأضاف "نحتاج في المقابل إلى صور بالأقمار الصناعية، وإلى مساعدة استخباراتية وتقنية وليس إلى القصف".

وقال السراج للصحيفة الفرنسية الأسبوعية إنه من أجل إعادة إعمار البلاد فإن "نهجنا يقوم على ركائز ثلاث: الاقتصاد، الأمن والوفاق الوطني الذي يرمي إلى الوحدة والمصالحة في البلاد. نحن نعلم جيداً أن الخلافات بين مختلف الأفرقاء تسببت بانقسام البلاد، لكننا نعمل اليوم على توحيدها".

ورداً على سؤال عن وجود حكومة أخرى في ليبيا، أشار إلى أن "هناك في الشرق الكثير من الأشخاص الحكماء الذين يرفضون هذا الانقسام"، مضيفاً "آمل دائماً في أننا سنتوصل إلى اتفاق. يجب إعطاء الفرصة إلى مختلف الأفرقاء كي يشاركوا في مشروعنا لإعادة الإعمار".

وشدد رئيس الوزراء على أن "الانتصار الكامل على تنظيم داعش في سرت قريب"، قائلاً "بالتالي سيكون بإمكاننا السيطرة على كل المناطق التي انتشر فيها. نأمل في أن تسمح هذه الحرب ضد الإرهاب بتوحيد ليبيا، لكنها ستكون طويلة. والمجتمع الدولي يعلم ذلك".

وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، السبت، أنها استعادت من تنظيم داعش قاعدة جوية مهمة قرب سرت، معقل المتطرفين والتي تبعد 450 كلم إلى شرق طرابلس.