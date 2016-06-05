ليبيا.. الجيش يقتحم آخر معاقل الإرهابيين في بنغازي

أكدت مصادر عسكرية قرب تحرير منطقتي سوق الحوت والصابري، آخر معاقل الإرهاب في بنغازي.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش نجحت في اقتحام المنطقتين منذ صباح اليوم الأحد إثر وصول أوامر قيادة الجيش بإنهاء عملية تحرير بنغازي بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

وقال المصدر لــ"العربية.نت" إنه من المتوقع خلال الساعات القادمة أن تعلن القيادة العامة للجيش تحرير المنطقتين ونقل المعركة إلى محور قاريونس الذي لم يتبق فيه سوى بعض المباني وسط توقع بانسحاب الإرهابيين منه أيضاً.

وأضافت المصادر: "إن أغلب عناصر المجموعات الإرهابية هي بين أسير وقتيل وإن من تبقى منهم فر عبر البحر"، مؤكداً أن الصابري وسوق الحوت باتا تحت سيطرة الجيش، حيث ستبدأ كتائب الهندسة بتمشيطهما.

ولفت المصدر إلى أن سلاح الجو يتعقب العناصر الإرهابية الفارة من المنطقتين فيما يتعامل المشاة مع بعض القناصة العالقين على أسطح بعض المباني في الصابري.