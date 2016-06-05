ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تنتزع قاعدة من داعش

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، السبت، أنها استعادت من تنظيم داعش قاعدة جوية مهمة قرب سرت، معقل المتطرفين، والتي تبعد 450 كيلومترا شرق طرابلس.

وفي بيان على موقع فيسبوك، أورد المركز الإعلامي للقوات الموالية للحكومة أن الأخيرة "استعادت السيطرة على قاعدة القرضابية الجوية" التي تبعد 70 كيلومترا جنوب سرت.

وأضاف أن تقدم القوات واكبته 5 غارات للطيران العسكري استهدفت مواقع المتطرفين وعتادهم.

كذلك، أعلنت قوات حكومة الوفاق "تحرير قرية ابو هادي"، 15 كيلومترا جنوب شرق سرت.

والأربعاء، سيطرت القوات على المحطة الكهربائية في سرت، حوالي 23 كيلومترا من وسط المدينة.

وبعد شهرين من انتقال حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس، ما زالت تواجه صعوبات في إعادة الاستقرار الى بلاد تعاني انقساما عميقا وباتت بعض مناطقها معاقل لتنظيم داعش.

وأعلنت قوتان مسلحتان السبت في شرق ليبيا دعمهما لحكومة الوفاق، هما قوة المهام الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب، وكتيبة الإسناد الأمني لجهاز المخابرات العسكرية.

وعقد قائدا القوتين مؤتمرا صحافيا مشتركا في بنغازي مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق مهدي البرغثي لإعلان الخطوة.