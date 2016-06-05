ليبيا.. محاربة "داعش" توحد جهود السراج وحفتر

رغم حالة الشقاق السياسي بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة طبرق، يقود الجناحان العسكريان للحكومتين حرباً عنيفة ضد تنظيم "داعش"، حيث استعادت القوات التابعة لحكومة الوفاق قاعدة القرضابية قرب سرت.

وفي بنغازي، أعلنت قوات الجيش الوطني بدء معركة تحرير المحور الشرقي من المتطرفين. فقد دوت غارات الطيران الحربي وقذائف المدفعية الثقيلة أرجاء مدينة بنغازي، فيما طلب الجيش من السكان عدم الاقتراب من محاور الاشتباكات في الصابري وسوق الحوت والقوارشة وبجوار فندق عمر الخيام.

وإلى الغرب حيث معقل "داعش"، دخلت القوات التابعة لحكومة الوفاق، الحدود الإدارية لمدينة سرت، واستعادت قاعدة القرضابية الجوية من التنظيم المتطرف، وذلك بعدما كانت قوات حكومة الوفاق قد حررت بلدات أبوهادي وبن جواد والنوفلية، فضلاً عن استعادة السيطرة على محطة توليد الكهرباء في سرت.

وعلى الصعيد العملياتي، أصبحت القوات الموالية لحكومة الوفاق تسيطر على المنطقة الممتدة بين طرابلس غرباً وأجدابيا شرقاً، لتبدأ هناك منطقة نفوذ الجيش الوطني بقيادة حفتر باتجاه بنغازي. فايز السراج من جهته، طلب من شركائه الغربيين الدعم الاستخباراتي والتقني لقوات حكومة الوفاق، وليس قصف مواقع "داعش" أو القيام بتدخل بري.