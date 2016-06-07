6 نقاط "أممية" لتصويب البوصلة الليبية

في كلمته الاثنين أمام مجلس الأمن، قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر 6 نقاط اعتبرها أولوية ملحة بالنسبة للوضع في ليبيا.

ومن تلك النقاط التأكيد على أن الاتفاق السياسي الليبي الذي أقره مجلس النواب في يناير الماضي، يجب أن يبقى الإطار المشروع الوحيد لإدارة ما تبقى من العملية السياسية، وذلك حتى اعتماد دستور دائم للبلاد.

وأن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة التي من شأنها إقرار الاتفاق السياسي، مطالباً إياه بسرعة عقد جلسة التصويت.

كما اقترح كوبلر حضور مراقبين من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لهذه الجلسة.

ودعا كوبلر المجلس الرئاسي إلى العمل بشكل كامل بأعضائه التسعة، داعياً المقاطعين للعودة إلى الاجتماعات. وطالب المجلس الرئاسي باتخاذ خطوات فورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي. وطالب الأطراف الأمنية المنخرطة في قتال "داعش"، بتجنب الأعمال العدائية بين بعضهم البعض.

إلى ذلك، أوضح كوبلر أن المجلس الرئاسي هو المتلقي الشرعي الوحيد للمساعدات الأمنية الدولية، وذلك بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.