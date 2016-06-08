قوات حكومة الوفاق الليبية تستعيد معسكرين من داعش

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، أنها استعادت مواقع عدة من تنظيم داعش بينها معسكران قرب سرت، معقل المتطرفين التي تبعد 450 كيلومترا شرق طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لقوات حكومة الوفاق عبر فيسبوك إن "قواتنا تسيطر على معسكر تاقرفت بالكامل فيما تقوم سرية الهندسة العسكرية بتمشيطه وإزالة الألغام التي زرعتها عصابات داعش قبل فرارها". ولاحقا، أفاد المركز أن المواجهات أسفرت عن سقوط 6 قتلى و15 جريحا.

وأضاف المصدر أنه تمت أيضا استعادة معسكر الجالط إضافة الى جسر وتقاطع قصر بوهادي الذي يؤدي إلى المدخل الشرقي لسرت. وكان تنظيم داعش استولى عليها في مايو 2015.

وتابع أن قوات حكومة الوفاق "تحرز تقدما على كافة المحاور والألغام التي زرعها الدواعش تبطئ التقدم ولا تعرقله"، لافتا الى أن "سلاح الجو الليبي نفذ سبع غارات جوية على تمركزات لعصابة داعش".

والسبت، اعلنت قوات حكومة الوفاق انها استعادت السيطرة على قاعدة القرضابية الجوية التي تبعد 70 كيلومترا جنوب سرت. كذلك، اعلنت "تحرير قرية ابو هادي" التي تبعد 15 كيلومترا جنوب شرق سرت من المتطرفين.

والاربعاء، سيطرت القوات على المحطة الكهربائية في سرت والتي تبعد حوالى 23 كيلومترا من وسط المدينة.

وبعد شهرين من انتقال حكومة الوفاق المدعومة من الامم المتحدة الى طرابلس، ما زالت تواجه صعوبات في اعادة الاستقرار الى بلاد تعاني انقساما عميقا وباتت بعض مناطقها معاقل لتنظيم داعش.