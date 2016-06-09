مقتل وزير سابق بمعارك سرت.. وقوات "الرئاسي" تتقدم

أكدت مصادر طبية من مستشفى مصراتة، وصول جثة عبدالرحمن الكيسة، نقيب المحامين ووزير أسر الشهداء المفقودين السابق بعد مقتله ظهر الأربعاء في جبهات القتال ضد تنظيم داعش.

وقالت المصادر لــ"العربية.نت" إن الوزير السابق كان يشارك في القتال ضمن قوات المجلس الرئاسي منذ اندلاعها مطلع الشهر الجاري، وأصيب خلال اشتباكات اليوم جنوب مدينة سرت.

وفي ذات الصدد، قال مصدر عسكري مطلع لــ"العربية.نت"، إن قوات الرئاسي أحكمت خناق حصارها على مقاتلي تنظيم داعش بسرت بعد سيطرتها على جنوب وغرب المدينة وتقدمها باتجاه وسطها.

وأوضح أن قوات الرئاسي فقدت خلال معاركها منذ مطلع الجاري ما يقارب 100 جندي، مؤكدا أن قوات الرئاسي سيطرت خلال معارك الأربعاء على جزيرة الزعفران التي لا يفصلها سوى 5 كيلومترات على قلب المدينة.

وقال "لقد بات كامل جنوب سرت حتى كوبري الغربيات والجزيرة الكبيرة تحت سيطرة قوات الرئاسي ووسطت من ناحية الغرب حتى منطقة الظهير والسبعة وصولا إلى جزيرة الزعفران"، مشيرا إلى أن التنظيم لم يعد يسيطر إلا على مواقع عسكرية وسط المدينة فقط .

وأكد المصدر أن سلاح الجو وقطع بحرية قبالة شاطئ سرت تشارك في قصف مواقع داعش داخل المدينة، مؤكدا أن التنظيم بدأ يتهاوى وسط اتصالات تطالب بفتح ممر آمن لمقاتليه للخروج من المدينة والمطلب الذي رفضته قوات الرئاسي.