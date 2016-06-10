البنتاغون: تقدم قوات حكومة الوفاق ضد داعش بسرت "مشجع"

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن التقدم الذي أحرزته قوات الحكومة الليبية ضد المتطرفين "أمر مشجع".

وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك خلال مؤتمر صحافي، إن قواته تراقب الوضع عن كثب، مضيفاً أنه في حال تمكنت الحكومة من القيام وحدها بطرد تنظيم داعش، من دون دعم عسكري غربي "سيكون تطوراً مرحباً به".

وترى الولايات المتحدة في هذا التقدم العسكري للقوات الحكومية خطوة إيجابية لحومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي.

وأشار كوك إلى أن التقدم في سرت "يشير إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تتقدم على غرار القوات التي تدعمها".

واستقرت حكومة الوفاق بدعم دولي كبير في طرابلس في 30 مارس، إلا أنها ما زالت تواجه صعوبات في إعادة الاستقرار إلى البلاد.

ويسيطر تنظيم "داعش" منذ يونيو 2015 على سرت الواقعة على بعد نحو 450 كلم شرق طرابلس وشريط ساحلي طوله 200 كلم.

وقد استغل الفوضى التي سادت في ليبيا خلال السنوات الأخيرة والتنازع على السلطة للاستقرار ومحاولة التوسع.