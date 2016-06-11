قوات حكومة الوفاق الليبية تدخل الشارع الرئيسي في سرت

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق مقتل اثنين من عناصرها وجرح ثمانية آخرين في المواجهات العنيفة التي تشهدها مدينة سرت ضد التنظيم المتطرف.

ودخلت قوات حكومة الوفاق، مدينة سرت من جهة الشارع الرئيسي المؤدي إلى جزيرة بوهادي انطلاقاً من جزيرة الزعفرة. هذا وانتقلت الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وعناصر "داعش" من استعمال الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة، إلى حرب شوارع قام خلالها التنظيم بنصب قناصة فوق أسطح البنايات وزرع الألغام لاعاقة تقدم قوات حكومة الوفاق الليبية.

في غضون ذلك، هنّأ رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، قوات عملية "البنيان المرصوص"، موجها الدعوة للقوات الأخرى التي تقاتل "داعش"، ومنها حفتر، دون ذكره بالاسم، دعاهم للانضمام إلى ما اسماه "القوات المنتصرة".