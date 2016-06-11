ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تسيطر على ميناء سرت

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، أنها سيطرت بالكامل على ميناء سرت وأحياء سكنية تقع في شرق المدينة بعد اشتباكات مع تنظيم "داعش" قتل فيها 11 من عناصرها.

وقال رضا عيسى، العضو في المركز الإعلامي الخاص بالعملية العسكرية الهادفة الى استعادة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من أيدي التنظيم المتطرف، أن "السيطرة على الميناء (...) تمت بعدما اقتحمت قوة الميناء وتمركزت فيه".

وأضاف أن قوات حكومة الوفاق خاضت اشتباكات مع تنظيم "داعش" قبل أن تتمكن مساء الجمعة من السيطرة بشكل تام على الميناء الواقع في شمال المدينة.

وذكر عيسى أن القوات الحكومية نجحت أيضاً في طرد عناصر التنظيم المتطرف من منطقة السواوة التي تضم مجموعة من الأحياء السكنية في شرق سرت.

وأشار إلى أن 11 عنصراً من قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي قتلوا في المعارك التي شهدتها سرت الجمعة، بينما أصيب 45 عنصراً آخر بجروح، موضحاً أن "أغلب الإصابات كانت من نيران القناصة".

واستخدمت القوات الحكومية في هذه المعارك الدبابات التي أطلقت قذائفها باتجاه مواقع لتنظيم "داعش" في وسط المدينة وشمالها، والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وقال عيسى إن تنظيم "داعش" بات "محاصراً في منطقة لا تتعدى مساحتها الخمسة كيلومترات مربعة" تمتد بين وسط سرت وشمالها.

ويسيطر تنظيم "داعش" منذ يونيو 2015 على سرت التي تبعد نحو 300 كلم عن الساحل الأوروبي.