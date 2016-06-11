كوبلر يعلن عن مساعدات عاجلة لجرحى القتال ضد داعش بليبيا

أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر أن المجتمع الدولي اتفق على تنسيق لعملية مساعدة إنسانية عاجلة لليبيا في حربها ضد الإرهاب.

وأوضح في منشور على صفحته الشخصية أنه انتهى من اجتماع ليل الجمعة وصفه بــ"البناء جدا" شارك فيه ممثلون عن المجتمع الدولي وتونس لمناقشة سبل تقديم مساعدة إنسانية عاجلة لليبيا في حربها على "داعش".

وقال كوبلر إن المجتمعين ناقشوا كيفية التنسيق لتقديم مساعدة طبية عاجلة لجرحى العمليات القتالية ضد تنظيم "داعش" في سرت، مشيراً إلى أن الخطة المتفق عليها "ستطبق بسرعة".

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على أن لا تكون المساعدات المقدمة "مرهونة لاعتبارات سياسية".

ومن جانب آخر نقل كوبلر عن محكمة الجنايات الدولية "عزمها على التحقيق في جرائم الحرب الجديدة التي ترتكب في ليبيا"، معرباً عن أسفه إزاء سقوط ضحايا مدنيين في قصف جوي على درنة شرق البلاد الخميس الماضي.