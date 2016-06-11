ليبيا.. أنباء عن مقتل سجناء سياسيين بطرابلس

تناقلت وسائل إعلام ليبية صور عدد من الجثث التي عثر عليها في أماكن متفرقة من طرابلس صباح الجمعة.

وبحسب مصادر خاصة لــ"العربية.نت" فإن 12 جثة عثر عليها في اماكن متفرقة بالقرب من "مصنع الأعلاف" بوادي الربيع شرق العاصمة وأخرى بالقرب من شاطيء القاعدة البحرية بجنزور غرب المدينة.

وبحسب ذات المصادر فإن الجثث تعود لسجناء أعلنت المحكمة بطربلس عن براءتهم الأسبوع الماضي من تهم سياسية كانوا معتقلين بسببها في سجون تسيطر عليها الميليشيات في طرابلس.

وأفاد المصدر بأن من بين الجثث التي عثر عليها جثث حرقت بالكامل لإخفاء ملامح أصحابها والتي يبدو أنها تعود لشخصيات سياسية بارزة كانت في معتقلات الميليشيات في طرابلس طيلة السنوات الماضية.

ويقول المصدر إن سجني الرويمي وعين زارة شرق بالإضافة لسجن الهضبة الشهيرة هي السجون التي كانت تأوي معتقلين سياسيين ينتمون للنظام السابق.

ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية صوراً لجثث ملقاة في العراة قالت إنها صور لست جثث عثر عليها اليوم بوادي الربيع بطرابلس.

ولم يصدر عن الجهات الحكومية أو القضائية في طرابلس أي تعليق رسمي بشأن الحادث الذي احتل جزءاً كبيراً من اهتمام وسائل الإعلام المحلية.